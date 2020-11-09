В Калуге 36-летняя женщина пострадала в жестком ДТП

Вечером в воскресенье, 8 ноября, в Калуге ДТП произошло на дороге между Силикатным и Анненками в районе поворота на Крутицы.
По предварительным данным, в 22:15 26-летний водитель Ford Focus двигался со стороны Анненок, выехал на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia.
Различные травмы получила 36-летняя женщина, которая находилась за рулем «Шкоды», сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.
Фото с места ДТП.
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