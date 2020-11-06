Калужанке грозит срок за выпавшего из окна ребенка

Жительнице Калужской области грозит до года лишения свободы по уголовной статье «Оставление в опасности», сообщает в пятницу, 6 ноября, УМВД по Калужской области.

По версии правоохранителей, в августе 2020 года в Обнинске она оставила двоих своих сыновей двух и семи лет без присмотра в комнате с настежь открытыми окнами в квартире на 4 этаже. В итоге семилетний ребенок выпал из окна, получив тяжелые травмы.

- Таким образом, жительница наукограда создала опасную для жизни и здоровья малолетних детей ситуацию, - считают в полиции.

Со слов женщины, она мыла окна и оставила их открытыми, когда ушла в другую комнату. Мальчики в это время играли. Какой-либо мебели у окна не было. Услышав крик младшего сына, она сразу же вернулась в комнату, где уже находился только один ребенок.

Следствие сейчас продолжается.

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