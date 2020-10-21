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В Калужской области мужчина разделся перед 9-летней девочкой

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 21.10.2020 16:18 2 1134
В Калужской области мужчина разделся перед 9-летней девочкой

В Жуковском районе арестован 62-летний мужчина, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и по другим статьям. В среду, 21 октября, об этом сообщило калужское региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, днем 20 сентября в Жукове он разделся перед 9-летней девочкой.

- Чтобы установить подозреваемого, следователи совместно с полицейскими установили и изъяли записи с камер видеонаблюдения, имеющиеся в городе, опросили школьников города, проверяли на причастность к совершению преступления лиц, ранее имевших проблемы с законом, - отмечают в СК. - В результате сотрудники вышли на 62-летнего ранее судимого местного жителя, противоправные действия которого запечатлели видеокамеры. Кроме того, установлена еще одна несовершеннолетняя, в отношении которой мужчина совершил аналогичные действия около школы. Об этом факте 13-летняя школьница рассказала лишь своим подругам, в правоохранительные органы не обращалась.

Фото, опубликованное Следственным комитетом.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый культивировал на приусадебном участке и хранил для личного потребления коноплю в крупном размере.

Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 21.10.2020 16:18 2 1134
Тэги: происшествие дети следственный комитет
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