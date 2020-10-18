В Калужской области мужчина погиб при пожаре

Днем в пятницу, 16 октября, в деревне Залужье Тарусского района Калужской области сгорел частный дом. При пожаре погиб 74-летний мужчина, сообщает в воскресенье калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, погибший находился в доме с женой, - отмечают в СК. - Они заметили, что от печки загорелись шторы, затем потолок. Мужчина велел супруге выйти на улицу, а сам попытался потушить возгорание, но из дома так и не вышел. Тело мужчины обнаружено недалеко от выхода из дома.

Следователи проводят проверку.

Фото с места пожара.