В Калужской области водитель пострадал в массовой аварии на трассе М3 «Украина»

Днем в четверг, 15 октября, на 104 километре трассы М3 «Украина» в Калужской области в ДТП пострадал 49-летний водитель «Жигулей».

По предварительным данным, он двигался в сторону Калуги и при перестроении столкнулся с фурой «Ман». После этого «Жигули» вынесло на встречную полосу, где автомобиль врезался в «Киа».

Предполагаемого виновника госпитализировали с различными травмами, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

ДТП произошло в районе Обнинска.

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