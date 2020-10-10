Пилота-нелегала в Калужской области перехватил военный истребитель

В прошлый четверг, 1 октября, в Калужской области органами противовоздушной обороны Московского зонального центра был обнаружен неопознанный самолет, двигающийся со скоростью 270 километров в час.

На перехват ему с аэродорома под Курском направился военный истребитель «Су-30». Когда он приблизился к цели, то предложил пилоту гражданского самолета «Cessna» совершить посадку в Лыткино Калужской области. Однако после захода на полосу нарушитель продолжил полет.

В итоге воздушное судно под контролем истребителя приземлилось в поселке Кудиново под Калугой.

62-летнего пилота-нелегала задержали сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, самолет не зарегистрирован в реестре гражданской авиации. Ведется разбирательство.