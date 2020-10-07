В Калужской области жестоко убили собаку

До трёх лет лишения свободы грозит жителю города Жиздра Калужской области. Мужчину подозревают в жестоком обращении с животным.

- К нему обратился знакомый и попросил оказать содействие в избавлении от собаки. Фигурант дал на это согласие, - рассказали в среду, 7 октября, в УМВД по Калужской области. - Мужчина забрал у приятеля собаку, отвел её в лес, подвесил к дереву за задние лапы и избил подручными предметами.

Местные жители обратили внимание на человека, который зашел в лес с животным, а через некоторое время вышел один. Недалеко они нашли израненную собаку и вызвали полицию, а также ветврача. Однако спасти животное не удалось.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

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