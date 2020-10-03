В Калужской области нашли 50 опасных снарядов

На днях в Калужской области спасатели обезвредили 50 снарядов времён Великой Отечественной войны. В субботу, 3 октября, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Минометную мину и артиллерийский снаряд нашли в деревне Каравай Дзержинского района.

Ещё 48 мин, снарядов и гранат пролежали со времён войны в поле в 300 метрах от деревни Андреево-Палики Людиновского района.

В МЧС напоминают всем калужанам, что при обнаружении подобных предметов нужно немедленно сообщить об этом по телефонам 102, 02 или 112.