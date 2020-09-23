Следственный комитет назначил экспертизу по поводу пожара перинатальном центре

Как мы писали, во вторник, 22 сентября, в перинатальном центре Калуги произошло возгорание аппаратуры в процедурном кабинете. К выяснению причин пожара подключилась прокуратура.

Следственным комитет по Калужской области сообщил о доследственной проверке по вопросу безопасности оказания услуг в перинатальном центре.

- Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе короткое замыкание электропроводки, - рассказали в СК.- Назначена экспертиза в целях установления причины задымления, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение пожарной безопасности в помещении медицинского учреждения

По результатам проверки будут приняты меры, направленные на усиление безопасности в помещениях учреждений системы здравоохранения и недопущение подобных происшествий.