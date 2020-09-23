Мужчина погиб при пожаре в Полотняном заводе

Во вторник, 22 сентября, в Полотняном заводе сгорел жилой дом. При пожаре погиб хозяин дома - 61-летний мужчина, сообщает Следственный комитет по Калужской области.

- По предварительным данным, мужчина вёл антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками, часто оставлял газовую плиту включённой, - рассказали следователи. - В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины, назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.