Пять легковушек столкнулись у зебры в Обнинске

Во вторник, 22 сентября, в Обнинске напротив дома №15 по улице Заводской произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

Неподалёку находится пешеходный переход. Движение было интенсивным, и перед «зеброй» образовалась небольшая пробка. Водитель «Рено» остановился перед затором. За ним остановились водители «Шевроле» и «Лады».

Водитель белой «Рено», видимо, не соблюдал дистанцию, и врезался в стоявшие автомобили. В него сзади врезался «Шкода», водитель которой не успел среагировать на образовавшееся ДТП. В результате двух столкновений все пять авто получили серьёзные повреждения.

К счастью, никто не пострадал.