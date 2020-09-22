В Калужской области потушили пожар на оптовой базе

В понедельник, 21 сентября, около 16 часов на мелкооптовой базе «Меркурий-Обнинск», расположенной на Киевском шоссе, произошёл пожар. Общая площадь возгорания составила около 100 кв. м.

Огонь вспыхнул в складском помещении. Здесь хранился картон, деревянные поддоны и, судя по изделиям из дерева, было небольшое производство.

Что послужило причиной возгорания, устанавливает пожарная экспертиза. Со слов очевидцев, огня не было, но было сильное задымление. Есть предположение, что замкнула проводка.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Калужской области Романа БОБРОВНИКОВА, учитывая большую площадь складских помещений, на момент поступления сигнала пожару был присвоен вызов №2, что означает повышенную категорию сложности. Но в дальнейшем она не подтвердилась, поскольку в конструкции склада соблюдены пожарные нормы – разделение на пожарные отсеки. Огонь был потушен в пределах одного из них и на соседние помещения не распространился.

В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и почти 40 человек личного состава, в том числе из Калуги, Боровска, Балабаново. Ликвидация заняла примерно 20 минут, затем несколько часов пожарные проливали помещения.

Обошлось без пострадавших.