Жесткое ДТП в Анненках: столкнулись «Приора» и «Киа Рио»

Около 11 часов дня в воскресенье, 20 сентября, в Анненках на 7-ом километре трассы «Калуга-Медынь» произошло ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Произошло попутное столкновение «Лады Приора» и «Киа Рио».

По предварительной информации, 46-летний водитель «Приоры» двигался в правом ряду со стороны станции Калуга-2 в сторону улицы Вишневского. При перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с «Киа Рио», за рулем которой был 23-летний мужчина.

От столкновения «Киа» влетела в дорожное ограждение. Травмы получили оба водителя.