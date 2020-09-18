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В Калужской области водитель погиб при столкновении на встречке

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 18.09.2020 10:07 0 563
В Калужской области водитель погиб при столкновении на встречке

В четверг, 17 сентября, в Думиничском районе на 283 километре автодороги М-3 «Украина» произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем «Лады»  двигался со стороны Москвы в сторону Брянска. В 15:20 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хендаем». За ее рулем был 32-летий мужчина.  От столкновения обе машины улетели в кювет.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Водитель «Хендая» и его пассажир, 58-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 18.09.2020 10:07 0 563
Тэги: ДТП происшествия
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