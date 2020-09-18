В Калужской области водитель погиб при столкновении на встречке

В четверг, 17 сентября, в Думиничском районе на 283 километре автодороги М-3 «Украина» произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем «Лады» двигался со стороны Москвы в сторону Брянска. В 15:20 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хендаем». За ее рулем был 32-летий мужчина. От столкновения обе машины улетели в кювет.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Водитель «Хендая» и его пассажир, 58-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести.