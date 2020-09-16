Пьяный водитель протаранил три машины на парковке под знаком

Во вторник вечером, 15 сентября, в Обнинске на улице Курчатова в припаркованные вдоль дороги машины врезался «Ягуар».

Основной удар пришёлся на внедорожник «Хёндай». Ещё две машины: «Митсубиси» и «Рено» - пострадали незначительно.

Водитель «Ягуара» повёл себя очень странно. После столкновения он дважды попытался завести машину, а когда это не получилось, ушёл с места аварии.

Спасателей и полицию к месту ДТП вызвали очевидцы. К счастью, в припаркованных авто никого не было. Спасатели обесточили «Ягуар» и уехали. Через некоторое время водитель «Ягуара» вернулся к машине. Как оказалось, он оставил в салоне ключи и документы. Однако дожидаться полицейских он не хотел и попытался уйти. Но именно в этот момент прибыл наряд ДПС, и в соседнем дворе мужчина был задержан.

Мужчина пояснил, что его ослепила встречная машина, и он не заметил стоявшие автомобили. Но, судя по сильному запаху алкоголя, исходившему от водителя, и его неадекватному поведению, яркий свет встречного авто не основная причина аварии.

Если медицинское освидетельствование подтвердит опьянение, мужчине грозит лишение прав и денежный штраф.

Стоит добавить, что пострадавшие авто были припаркованы под знаком «Стоянка запрещена».