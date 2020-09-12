В Калужской области утонул рыбак

В Боровском районе проводится процессуальная проверка по факту смерти 45-летнего жителя Москвы, тело которого извлечено водолазами из водоема в деревне Атрепьево, сообщили в субботу, 12 сентября, в Следственном комитете Калужской области.

- Накануне вечером погибший совместно со своими знакомыми находился в лодке и рыбачил на указанном водоеме. Затем по собственной неосторожности мужчина упал в воду и утонул. По имеющимся данным, погибший находился в состоянии опьянения, - уточняют в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.