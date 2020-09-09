В Калуге 14-летний мальчик пострадал в ДТП

Около 16 часов во вторник, 8 сентября, на перекрёстке улицы Платова и Грабцевского шоссе в Калуге столкнулись легковые «Опель» и «Шкода».

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «Шкоды» двигался по Грабцевскому шоссе, а 26-летний водитель «Опеля» - по Платова. Кто из них нарушил правила, будут выяснять следователи.

Травмы в ДТП получил 14-летний пассажир «Шкоды». Мальчик попал в больницу, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Кто именно нарушил правила, в ГИБДД пока не говорят.

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