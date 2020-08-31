На калужской трассе «Фольксваген» сбил пешехода и врезался в «Шкоду»

В Жуковском районе Калужской области днём 29 августа в ДТП пострадал пешеход. Авария произошла на 102 километре трассы А130.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Фольксвагена» двигался со стороны Москвы и сбил 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по зебре. После этого «Фольксваген» врезался в «Шкоду», водитель которой остановился, чтобы пропустить пешехода.

Пострадавшего пешехода увезли в больницу с различными травмами, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

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