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За сутки в Калужской области потушили три пожара

Екатерина Зеленова , Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 16.08.2020 08:43 0 44
За сутки в Калужской области потушили три пожара

Вчера, 15 августа, в Калужской области вспыхнули сразу три пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

В 12:15 в Людинове на улице Табачникова загорелась баня. Пожарные быстро справились с огнем, но строение успело сгореть практически наполовину. Никто не пострадал.

В 15:11 пожар возник в жилом доме в Медыни на улице Беляева. От огня  дом сильно не пострадал. Обошлось без жертв.

И уже поздно вечером в 21:36 сигнал о пожаре поступил из Хвастовичского района. В деревне Стайки на улице Островок загорелся дачный дом. Огонь уничтожил его почти полностью.  Спасатели сообщают, что пострадавших нет.

Во всех трех случаях на место происшествия направлены инспекторы ГПН, которым предстоит разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Пожар в Медыни на улице Беляева

Сгоревшая баня в Людинове

Полыхающая дача в Хвастовичском районе

 

Екатерина Зеленова , Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 16.08.2020 08:43 0 44
Тэги: происшествия пожар
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