В Калужской области за день три человека погибли в ДТП с грузовиками

Авария в Мещовском районе.

В среду, 12 августа, на территории Калужской области произошли сразу три ДТП с грузовыми автомобилями, в которых погибли люди. О предварительных версиях происшествий рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Около 15:15 на 210 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе 22-летний водитель «Фольксвагена», двигаясь в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в МАН с прицепом. Водитель легковушки погиб.

ДТП под Малоярославцем.

В это же время, с точностью до минуты, на окружной дороге Калуга – Детчино – Малоярославец 53-летний мужчина за рулём МАЗа на повороте допустил выезд полуприцепа на встречную полосу, где в этот момент проезжал УАЗ. Погиб 23-летний водитель УАЗа, в больницу попал пассажир этой машины.

ДТП в Боровском районе.

А в 22:47 на трассе А108 в Боровском районе столкнулись легковой «Фольксваген» и «Даф». Виновником аварии полиция называет 53-летнего водителя «Фольксвагена», который не пропустил большегруз. Этот автомобилист скончался.

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