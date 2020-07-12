Крупная авария в Обнинске: столкнулись четыре машины

Вчера вечером, 11 июля, в 20:18 в Обнинске произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

На 102 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись «Рено», «Ниссан», «Фольксваген» и «Форд».

Как сообщает портал Обнинск.Name со ссылкой на очевидцев происшествия, водитель «Рено», двигающийся в сторону Москвы, неожиданно выехал на встречную полосу. Водители «Форда» и «Фольксвагена» успели среагировать, и их задело по касательной. В их машинах никто не пострадал. Водитель «Ниссана» от столкновения уйти не смог, и машины врезались лоб в лоб.

Водитель «Рено» вылетел через пассажирское окно, его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Пострадали также водитель и пассажир «Ниссана», они госпитализированы.