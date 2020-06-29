Массовая авария произошла на дороге Калуга – Тула

Вечером в воскресенье, 28 июня, на дороге Калуга – Тула в Ферзиковском районе столкнулись три машины. Авария произошла недалеко от поворота на Дугну, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Фольксваген Джета» двигался со стороны Тулы, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со «Шкодой Октавия». После этого «Шкоду» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Веста».

В больницу отвезли 42-летнего водителя «Лады».

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