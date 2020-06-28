В результате аварии в Анненках погибла 15-летняя девочка

Как мы писали, вчера ночью в Калуге на улице Анненки произошло ДТП. Сегодня, 28 июня, областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по поводу случившейся аварии.

Установлено, что 27 июня 2020 года около 22 часов 50 минут мужчина двигался на автомобиле «Киа Рио» в микрорайоне Анненки. 15-летняя девочка переходила дорогу у неустановленном месте и попала под машину, - рассказали КП40 в прокуратуре.

В результате ДТП она скончалась. Водителю грозит до двух лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.