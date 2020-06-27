На трассе Калуга-Перемышль столкнулись две легковушки

Сегодня, 27 июня, около 13 часов на трассе «Калуга–Перемышль» произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Столкнулись «Шевроле» и «Шкода». Есть пострадавший.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.