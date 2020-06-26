Конфликт с полицейскими в центре Калуги: опубликовано видео

Днём в пятницу, 26 июня, по проезжей части улицы Кирова в Калуге ходил полуголый мужчина. На вызов приехали инспекторы ДПС, и произошёл конфликт. Видео очевидцев опубликовало калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, мужчина создавал помехи движению транспортных средств, - отмечают в СК. - По сообщению о данном факте на место прибыли сотрудники ДПС. На требования полицейских освободить проезжую часть мужчина не реагировал. Согласно имеющемуся у следователей видео мужчина нанес сотруднику ДПС удар по лицу. Полицейские применили к нарушителю физическую силу и доставили в отдел полиции.

В соцсетях сообщают, что мужчина сломал инспектору нос. На другом видео очевидцы говорят, что полицейский ударил мужчину. Следственный комитет собирается выяснить все обстоятельства в ходе проверки.

УМВД по Калужской области в свою очередь сообщает, что задержанному 24 года.

- На неоднократные законные требования стражей правопорядка прекратить свои действия и покинуть проезжую часть гражданин не реагировал и оказал сопротивление полицейским, - рассказали в полиции.