12-летний велосипедист попал под машину в Калужской области

В среду, 24 июня, в Калужской области произошли две аварии с участием велосипедистов.

В Малоярославецком районе в санатории Воробьево пострадал 12-летний мальчик. По предварительным данным, 21-летний водитель «Тойоты» двигался по двору задним ходом и сбил ребёнка, ехавшего на велосипеде. У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

А в Калуге на улице Циолковского у дома №60 водитель «Рено Меган» начинал движение и не пропустил попутного 43-летнего велосипедиста, рассказали предварительную версию в УГИБДД по Калужской области. Пострадавший получил травмы.