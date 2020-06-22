В Калуге умерла птица, которую горе-спасатели напоили самогоном

В воскресенье, 21 июня, в калужский центр реабилитации диких животных «Феникс» из Тулы привезли канюка.

- Птицу доставили не с самой сложной травмой - ушибом крыла, но предварительно её связали и накачали самогоном. Да, самогоном! Это как можно было додуматься до такого? За 20 лет работы с дикими животными мне приходилось сталкиваться с разными странными людьми, разной степени идиотизма, но такое впервые, - возмущена происшествием руководитель «Феникса» Вероника Матюшина.

Птица умерла в мучениях, отмечают в центре.