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В Калужской области корова погибла от удара током

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2020 09:04 1 1203
В Калужской области корова погибла от удара током

В воскресенье, 21 июня, в селе Подкопаево Мещовского района Калужской области от удара током погибла корова. На электрические провода упало дерево.

- Было в деревне дерево, которое нависало над проводами, очень давно, - рассказала наша читательница, приславшая информацию в «ВКонтакте». - Дерево было в центре деревни, где постоянно ходят люди и домашние животные. Люди звонили электрикам, говорили, что это опасно, надо что-то делать, но, как обычно, всем спецслужбам пофиг! А вот сегодня дерево упало на провода, а ещё сегодня там шла наша корова, и её убило током. Слава богу, что это была корова, а не ребенок или взрослый! Привет нашим всем спецслужбам за «своевременное» реагирование. Ехали электрики, чтобы обесточить все, часа 2-3! Автоматическое отключение не сработало.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2020 09:04 1 1203
Тэги: происшествие животные
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