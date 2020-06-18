В Калужской области водитель получил новые права и тут же устроил аварию

В среду, 17 июня, недалеко от деревни Кабицыно Боровского района произошла авария.

По предварительным данным, 52-летний мужчина утром поменял права, у которых истёк срок действия, а уже вечером поссорился с женой, выпил и решил покататься на скутере. По дороге в Кабицыно в крутом повороте он не смог удержать мопед и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым «Фольксвагеном».

Всю эту историю горе-мотоциклист рассказал водителю «Фольксвагена», пока ждали скорую. В результате ДТП у водителя скутера черепно- мозговая травма и перелом ноги. Его госпитализировали в КБ-8. Водитель «Фольксвагена» не пострадал.