В Калужской области ищут 49-летнюю женщину

12 июня в Москве пропала 49-летняя Татьяна АЛАХВЕРДИЕВА. Она вышла из дома и пропала, сообщает 16 июня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга»

Приметы:

Рост: 163 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-зелёные

Волосы: рыжие крашеные

Была одета: джинсы, белые кроссовки.

С собой: серая сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.