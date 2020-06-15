В Калужской области водитель «Мицубиси» погиб в страшной аварии

Днём в понедельник, 15 июня, смертельное ДТП произошло 84 километре трассы А130 в черте деревни Папино Жуковского района Калужской области.

По предварительным данным, водитель внедорожника «Мицубиси» двигался со стороны Москвы и по непонятной причине выехал на встречку, под колёса грузовика «Шахман». Что послужило причиной для такого манёвра, непонятно: машин было немного и необходимости в обгоне не было.

От удара машины разбросало на несколько десятков метров. В результате столкновения водитель внедорожника погиб на месте. Движение по дороге затруднено.