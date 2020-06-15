Скутер и две машины сгорели в Калужской области

Вечером 14 июня и ночью 15 июня в Калужской области загорелись три транспортных средства.

В Малоярославце на территории СНТ «Автомагистраль» загорелся скутер «Стелс». Все сгораемые детали уничтожены. Ожоги получил 26-летний мужчина.

В Малоярославецком районе на трассе А130 загорелся легковой автомобиль «Вольво». Огонь уничтожил все, что могло сгореть. Причина пожара устанавливается.

А на улице Чкалова в Козельске загорелась кабина грузовика МАЗ. По предварительной информации ГУ МЧС по Калужской области, машину подожгли.