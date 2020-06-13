В Калужской области почтальон украла выплату к 75-летию Победы

В начале июня малолетняя узница фашистских концлагерей Ирина Николаевна ЛОКОТКО пожаловалась, что так и не получила положенной к 75-летию Победы выплаты



– Здесь два варианта, – прокомментировал ситуацию глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ obninsk.name. – либо Ирина Николаевна могла запамятовать о выплате, либо имеют место неправомерные действия со стороны каких-то сотрудников. Нужно разбираться.



В итоге выяснилось, что деньги присвоила 45-летняя почтальонша Малоярославецкого района.

- Женщина присвоила 75 тысяч рублей, подлежащих передаче 77-летней пенсионерке, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.



Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют почтальона на причастность к аналогичным эпизодам.



- Данный факт был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования, - сообщает УФПС Калужской области. - С начала внутреннего расследования почтальон отстранена от работы с деньгами. В ближайшее время она будет уволена в связи с утратой доверия. Собранные в ходе проверки материалы были оперативно переданы в правоохранительные органы. Клиенту полностью возмещён причинённый материальный ущерб. Руководством почтамта принесены извинения.



