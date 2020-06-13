$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Калужской области почтальон украла выплату к 75-летию Победы

Елена Французова , obninsk.name
Опубликовано: 13.06.2020 09:42 2 1934
В Калужской области почтальон украла выплату к 75-летию Победы

В начале июня малолетняя узница  фашистских концлагерей Ирина Николаевна ЛОКОТКО пожаловалась, что так и не получила положенной к 75-летию Победы выплаты
  
– Здесь два варианта, – прокомментировал ситуацию  глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ  obninsk.name.  – либо Ирина Николаевна могла запамятовать о выплате, либо имеют место неправомерные действия со стороны каких-то сотрудников. Нужно разбираться.
  
 В итоге выяснилось, что деньги присвоила 45-летняя почтальонша Малоярославецкого района.  

 - Женщина присвоила 75 тысяч рублей, подлежащих передаче 77-летней пенсионерке, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. 
 
 Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют почтальона на причастность к аналогичным эпизодам. 
 
 - Данный факт был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования, - сообщает УФПС Калужской области. - С начала внутреннего расследования почтальон отстранена от работы с деньгами. В ближайшее время она будет уволена в связи с утратой доверия. Собранные в ходе проверки материалы были оперативно переданы в правоохранительные органы. Клиенту полностью возмещён причинённый материальный ущерб. Руководством почтамта принесены извинения.
  
  

Елена Французова , obninsk.name
Опубликовано: 13.06.2020 09:42 2 1934
Тэги: происшествия
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1999
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Критерии выбора хорошей студии по созданию сайтов
Самоходные ножничные подъёмники: сфера применения и характеристики
Где отремонтировать ноутбук в Иркутске

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru