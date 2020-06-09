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В Калужской области женщину убило спиленным деревом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2020 14:29 0 1802
В Калужской области женщину убило спиленным деревом

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над 55-летним жителем Износковского района. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

- 9 апреля 2020 года обвиняемый валил лес в выделе Мятлевского участкового лесничества для собственных нужд, - рассказали во вторник, 8 июня, в прокуратуре Калужской области. - Не убедившись в отсутствии в опасной зоне посторонних лиц, он произвел валку дерева, которое упало на его 49-летнюю знакомую, которая помогала ему заготавливать дрова.

От полученных травм женщина скончалась. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2020 14:29 0 1802
Тэги: происшествие
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