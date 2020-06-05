В Калуге три машины облили кислотой

В пятницу, 5 июня, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Калуга за рулём» выложили фото машин, которые кто-то облил кислотой в ночь на 3 июня на улице Пестеля в Калуге.

- Повреждено умышлено три автомобиля, облиты кислотой, на одном авто разбито заднее стекло кирпичом и порезано колесо, нож был брошен рядом с автомобилем! – отмечает автор сообщения. - Есть свидетели, но, возможно, есть запись для более точного опознания группы лиц. Случай, конечно, за грани выходящий. Было сделано специально по наводке! Теперь я, мама 2 детей, осталась без средства передвижения и вынуждена брать кредит на покраску. Также другая девушка с маленьким ребёнком в такой же ситуации! Всех неравнодушных просим оказать помощь и содействие, чтоб привлечь виновников к ответственности.

В УМВД по Калужской области сообщили KP40, что от владельцев авто поступили три заявления. Сейчас проводится проверка.