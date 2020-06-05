В Калуге две женщины пострадали в авариях на Грабцевском шоссе

Утром в четверг, 4 июня, в Калуге два ДТП произошли на Грабцевском шоссе.

Калужское региональное управление ГИБДД подробнее рассказало об этих происшествиях.

По предварительным данным, около 8 утра 42-летний мужчина за рулём «Хендая» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Ниссан». Травмы получила 40-летняя пассажирка «Хендая».

А в 9 утра на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Платова столкнулись два легковых «Рено». По предварительным данным, 37-летний водитель одного из «Логанов» не уступил дорогу встречке. Травмы получила 32-летняя женщина, находившаяся за рулём второй машины.