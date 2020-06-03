Авария с автобусом перекрыла выезд из Калуги

Около 13:00 в среду, 3 июня, на улице Гагарина в Калуге в районе автовокзала столкнулись автобус маршрута №19 и легковой автомобиль «Ауди».

Остановившийся автобус перекрыл почти всю проезжую часть. Водители с трудом проезжают возле разделительного ограждения. А некоторые используют и тротуар.

Пробка в сторону Правого берега по состоянию на 13:20 растянулась до сквера Медсестер.

Кто виноват в аварии, будут выяснять сотрудники калужской полиции. По одной из версии, водитель автобуса пытался перестроиться в левую полосу, где в этот момент проезжала легковушка.

Улица Кирова стоит в сторону выезда из города.