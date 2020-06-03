В Калужской области при взрыве тяжёлый камень прилетел во двор частного дома

Днём во вторник, 2 июня, под Калугой в поселке Полотняный Завод Дзержинского района местный житель обнаружил во дворе своего частного дома воронку. На место он вызвал сотрудников полиции и МЧС.

– При осмотре места происшествия был обнаружен камень размером примерно 30 на 40 сантиметров, - рассказали KP40 3 июня в пресс-службе управления МВД по Калужской области. – Материалы переданы для проверки в соответствующие службы. Не исключено, что камень мог попасть во двор при проведении взрывных работ на расположенном рядом карьере. Проверка сейчас продолжается.

Между тем в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Коваленко опубликовал фото с места происшествия. По его словам, разлёт камней с территории местного предприятия произошёл во время буровзрывных работ.

Как отмечает мужчина, камень весит около 100 килограммов:

- Он как метеорит врезался в землю и забрызгал грязью фасад дома. По счастливой случайности никто не пострадал. А если бы камень попал в дом? Сколько это будет продолжаться? […] Такой бардак с опасными работами когда-нибудь точно приведет к трагедии.