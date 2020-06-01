В Калуге пьяный водитель устроил аварию и пытался сбежать

На днях в Калуге авария произошла на улице Зерновой. Предполагаемый виновник попытался сбежать.

- Водитель отечественного легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим транспортным средством, - рассказали в понедельник, 1 июня, в пресс-службе управления Росгвардии по Калужской области. - В результате происшествия никто не пострадал.

Как отмечают в ведомстве, от водителя машины, которая выехала на встречку, исходил резкий запах алкоголя. При этом мужчина предпринял попытку скрыться с места ДТП. Росгвардейцы его задержали. Калужанину 49 лет. Дальнейшее разбирательство проводят сотрудники ГИБДД.