В Калужской области «Рено» врезался в столб – пострадали двое

Ночью в воскресенье, 31 мая, в Боровском районе на дороге «Ермолино – Боровск - Верея» произошла авария.

По предварительным данным, 39-летний мужчина ехал за рулём легкового «Рено» со стороны Балабаново и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в столб.

В итоге травмы получили водитель и его 29-летний пассажир, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Напомним, до этого в Калуге «Мазда» врезалась в столб на улице Телевизионной. А на улице Московской в столб въехал «Ниссан».