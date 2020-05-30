Москвич погиб при пожаре в Калужской области

Днём в пятницу, 29 мая, в деревне Шемякино Боровского района загорелся деревянный жилой дом. На месте тушения спасатели нашли тело 52-летнего мужчины. Он две недели назад приехал в наш регион из Москвы.

Дом полностью уничтожен огнём. Следственный комитет начал проверку.

- Назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели, проводятся необходимые проверочные мероприятия, - рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Причина пожара в доме и смерти мужчины устанавливаются.

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