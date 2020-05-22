В Калужской области четыре человека погибли при пожаре

В ночь на 22 мая в городе Ермолино Боровского района произошел пожар в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома. Погибли четыре человека, рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Двое погибших находились в квартире, в которой, по предварительной версии, началось возгорание, - это хозяйка квартиры и неустановленный мужчина, - отмечают в СК. - Двое погибших обнаружены в квартире на пятом этаже - это проживавшие там супруги в возрасте около 50 лет, двое человек доставлены в реанимацию из-за отравления продуктами горения, 12 граждан эвакуировано.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается.

В прокуратуре Калужской области уточняют, что в квартире на первом этаже погибли 61-летняя женщина и 42-летний мужчина. В квартире на пятом - 48-летний мужчина и 50-летняя женщина. Причиной возгорания в прокуратуре называют неосторожное обращение с огнём.

Днём ранее, напомним, при пожаре в Калуге погиб 51-летний мужчина.