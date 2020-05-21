В Калужской области десятки человек выехали на поиски пропавшего пенсионера

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 19 мая пропал 87-летний Анатолий Васильевич ПЕТРУХИН.

В деревне Ищеино Боровского района он ушёл из дома и не вернулся.

Пенсионера не нашли до сих пор, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

На место поисков вечером в среду выехало почти 40 человек. Но пока результатов нет.

- Свидетельств нет, деда нет, - говорится в сообщении «Лиза Алерт».

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452. С волонтёрами также можно связаться по телефону +79056427417.