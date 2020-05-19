В Калуге молодая семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В понедельник, 18 мая, в Калуге на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что в выходные молодая семья – муж, жена и дети 6 и 9 лет – отравилась угарным газом.

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Гурьянова. Причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при монтаже вентиляционной трубы. В результате продукты горения попали не в вентканал, а в квартиру.

Глава семьи получил легкое отравление и отказался от госпитализации. Детей, получивших отравления средней тяжести, и их маму, состояние которой медики оценили как тяжелое, отправили в реанимацию. К понедельнику состояние всех троих улучшилось, и их выписали из областной больницы.

- Эту ситуацию надо разобрать до винтиков, что там произошло, чтобы наши управляющие компании и граждане понимали, к чему может привести неудовлетворительное состояние домового газового оборудования, а также внутриквартирного газового оборудования. Все в совокупности обычно приводит вот к таким трагедиям, - прокомментировал случившееся врио городского головы Калуги Дмитрий Денисов.

По словам заведующей отделом по организации защиты населения Наталии Егоровой, на 18 мая в Калуге уже 15 случаев отравления газом с начала года. В прошлом году за это время было зарегистрировано только девять отравлений. Выросло и количество пострадавших. В прошлом году их было 24, в этом году уже пострадали 40 человек.