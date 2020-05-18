На улице Ленина сбили пешехода

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, сегодня, 18 мая, на улице Ленина произошло ДТП.

В половине девятого утра автомобиль «Рено» совершил наезд на пешехода. Есть пострадавший.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.