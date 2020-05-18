Калужанин угнал автомобиль у родственника, а потом столкнулся на нем с автобусом

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, сообщила сегодня, 18 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль, который он на несколько дней оставил припаркованным у дома. Сам хозяин все это время был в другом городе. Ключи от машины остались в квартире.

Когда хозяин вернулся домой, оказалось, что с участием его автомобиля было совершено ДТП. Cотрудники ДПС установили, что за рулем был муж родственницы заявителя - 39-летний ранее судимый мужчина, проживающий с ним в одной квартире. Он признался, что хотел покататься и взял ключи от машины без согласия хозяина. После чего, передвигаясь по городу, не справился с управлением и столкнулся с автобусом.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Статья, по которой завели дело, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.