В Калуге при пожаре погиб мужчина

В воскресенье, 17 мая, пожар произошёл в деревне Сокорево на территории Калуги, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По данным спасателей, в частном доме погиб 51-летний мужчина.

МЧС называет и предварительную причину случившегося – неосторожное обращение с огнём.