В Калужской области установлен 3 класс пожарной опасности

По состоянию на 12.05.2020 на лесных участках Калужской области установился 3 класс пожарной опасности, сообщило сегодня, 13 мая, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Ее сотрудниками, а также специалистами лесничеств и лесопожарной службы отработано более 1223 возникших термоточек.

Всего в регионе произошло 70 лесных пожаров на общей площади 179,32 га.

Из них на землях государственного лесфонда - 66 возгораний на площади 158,92 га.

4 возгорания возникли в национальном парке «УГРА». Их площадь составила 20,4 га.

Причина возникновения всех пожаров – человеческий фактор - неконтролируемые палы сухой травы и неосторожное обращение с огнем.