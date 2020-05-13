В Калуге копыта свиней сбросили в реку

Два года назад мы писали о том, что на закрытом полигоне в районе Секиотовского кольца в Калуге незаконно сбрасывали отходы. После наших публикаций их вывезли. Городские власти тогда заявили, что куриный помёт с тушками птиц незаконно сгрузила птицефабрика.

В среду, 13 мая, Калужская городская ветеринарная станция сообщила, что в районе улицы Секиотовской обнаружена очередная свалка с биоотходами. На этот раз там оказались копыта свиней. Судя по фото, их сгрузили прямо в реку.

- Ветслужбой города произведён выезд на место и отбор проб на исключения африканской чумы свиней и гриппа птиц. Также сделана заявка на утилизацию биоотходов, - сообщает ветстанция.