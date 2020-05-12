Водителю грозит 5 лет за смертельное ДТП в Боровске

В Боровске направили в суд уголовное дело, возбуждённое после ДТП на улице Бердникова. Смертельная авария произошла в октябре прошлого года.

По версии следствия, виновником был 32-летний мужчина из Таджикистана. Ему грозит до пяти лет колонии.

- Обвиняемый, двигаясь на технически исправном автомобилем «Шевроле Ланос», не обеспечил контроль над движением своего транспортного средства с учетом дорожных и метеорологических условий, не убедился в отсутствии других участников дорожного движения и совершил наезд на пешехода, - рассказали во вторник, 12 мая, в прокуратуре Калужской области. - В результате данного ДТП пешеход скончался от полученных травм.